19:32

- L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di quattro compagnie assicurative (Generali, Ina Assitalia, Fondiaria Sai e Unipol) che si sarebbero accordate non partecipando alle gare pubbliche per le coperture Rc auto nel trasporto locale. Secondo il provvedimento, in molti casi, dopo che le gare andavano deserte, l'aggiudicazione del servizio è avvenuta attraverso trattativa privata, a beneficio della compagnia già affidataria del servizio.