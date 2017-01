foto LaPresse

16:56

- A proposito del vertice sul bilancio Ue, "non accetteremo soluzioni inaccettabili". A dirlo è il premier Mario Monti da Bruxelles. Il presidente del Consiglio ha sottolineato come le attuali proposte finora presentate siano "sproporzionatamente penalizzanti per l'Italia". "Anche se dopo questa sessione non si raggiungerà un accordo - ha però aggiunto -, siamo disposti a lavorare in modo costruttivo".