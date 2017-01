foto Dal Web

09:14

- Partenza con il segno più per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,28%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,23%. Tra i principali titoli della Borsa milanese, il migliore nelle prime battute è Buzzi (+3,21%), con Fiat Industrial dopo l'accordo su Cnh e Atlantia in rialzo rispettivamente dell'1,48% e dell'1,42%. Qualche vendita su Ansaldo Sts, che cede lo 0,39%.