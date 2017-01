foto LaPresse

09:52

- "Siamo molto dispiaciuti della mancata firma della Cgil, si tratta di motivazioni che oggettivamente non tengono". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, a proposito dell'accordo sulla produttività raggiunto ieri che la Cgil non ha firmato. Per Passera "l'accordo raccoglie vastissimo consenso fatto per favorire aziende e lavoratori contro la crisi e vengono meno taluni blocchi del passato che impedivano la crescita".