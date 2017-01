Senato, primo sì al "fisco all'americana"

La norma per il momento è selettiva, nel senso che non prevede l'applicazione su tutto. Si concentra però sulle situazioni di spesa più sensibili per le famiglie: la casa e l'auto. Si applica però a tutte le fatture emettibili dai professionisti: dagli idraulici ai carrozzieri, agli artigiani.

Toccherà al governo individuare una lista precisa e trovare una copertura di spesa sostenibile. Ovviamente in finale di legislatura è improbabile che si arrivi a una definizione di legge. Un po' come per la nuova legge sul territorio anti-cementificazione. Resta però agli atti del Parlamento l'approvazione in Commissione con parere positivo dell'esecutivo. Se son rose fioriranno.

E tu che ne pensi? Di' la tua