- "Non possiamo permetterci la detassazione delle tredicesime, non ce lo permettono le condizioni della finanza pubblica". Lo avrebbe detto il presidente del Consiglio, Mario Monti, nel corso del tavolo tra il governo e le parti sociali sulla produttività in corso a palazzo Chigi. "Spero - avrebbe proseguito il premier - che il prossimo governo sia meno raggrinzito".