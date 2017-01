foto Ap/Lapresse

- "Siamo all'incontro conclusivo su un tema cruciale che è quello di rilanciare la produttività e la competitività per le imprese e per il sistema Paese. La nostra speranza è che tutte le parti aderiscano". Lo ha detto il premier Mario Monti alla riunione in corso a palazzo Chigi con le parti sociali sul tema della produttività. Il presidente del Consiglio ha poi mostrato apprezzamento per il lavoro svolto dai sindacati.