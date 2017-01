Benzinai in sciopero il 12 e 13 dicembre

foto LaPresse 17:01 - Mercoledì 12 e 13 giovedì dicembre per gli automobilisti potrebbe essere un problema fare rifornimento di carburante. In quei giorni è stato infatti indetto dalle organizzazione dei gestori degli impianti uno sciopero senza garanzia dei servizi minimi. All'iniziativa hanno aderito faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Il 12 dicembre, a Roma, si terrà anche una manifestazione nazionale. - Mercoledì 12 e 13 giovedì dicembre per gli automobilisti potrebbe essere un problema fare rifornimento di carburante. In quei giorni è stato infatti indetto dalle organizzazione dei gestori degli impianti uno sciopero senza garanzia dei servizi minimi. All'iniziativa hanno aderito faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Il 12 dicembre, a Roma, si terrà anche una manifestazione nazionale.

L'agitazione prevede anche il blocco dei pagamenti con carta di credito o bancomat tra il 24 e il 30 sempre del mese di dicembre.



"La situazione è drammatica: c'è una contrazione del 30 per cento sulla rete ordinaria. C'e' un debito di circa 300 milioni nei confronti delle compagnie petrolifere e delle banche". Lo afferma Alessandro Micheli della Figisc-Confcommercio, l'associazione dei giovani gestori degli impianti stradali di carburante. Il rappresentante di categoria dichiara che non sono stati rispettati gli impegni del governo che anzi avrebbe avuto un atteggiamento "vessatorio".



Gestori dal governo il 4 dicembre

I gestori sono stati convocati dal ministero dello Sviluppo economico per il 4 dicembre. Lo si apprende da fonti sindacali.