foto Afp

13:01

- L'iter per il fondo di solidarietà europeo di 670 milioni di euro per il terremoto in Emilia si è concluso con l'approvazione da parte della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il fondo è stato approvato con 661 sì, 17 no e 6 astensioni. Ieri il Consiglio Ue aveva già a sua volta approvato il fondo.