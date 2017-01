foto Ap/Lapresse

09:22

- Apertura in rosso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,29% a 15.227 punti e il Ftse All Share lo 0,27% a 16.093 punti. Un avvio in calo condizionato dal mancato accordo con la Grecia all'Eurogruppo e in linea con le altre piazze europee: Londra cede lo 0,3%, Parigi lo 0,26%, Francoforte lo 0,32%, Madrid lo 0,42%.