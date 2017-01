foto Ap/Lapresse 20:06 - Ben Bernanke paventa il rischio della recessione negli Stati Uniti. Se non si raggiunge un accordo in tempi rapidi sul "fiscal cliff" (il precipizio fiscale) e con i tagli alla spesa pubblica, il Paese potrebbe scivolare verso la recessione, ha affermato il presidente della Fed. Bernanke prevede inoltre che la ripresa avverrà ad un ritmo più lento del previsto e che i tassi d'interesse saliranno quando ci sarà una ripresa sicura. - Ben Bernanke paventa il rischio della recessione negli Stati Uniti. Se non si raggiunge un accordo in tempi rapidi sul "fiscal cliff" (il precipizio fiscale) e con i tagli alla spesa pubblica, il Paese potrebbe scivolare verso la recessione, ha affermato il presidente della Fed. Bernanke prevede inoltre che la ripresa avverrà ad un ritmo più lento del previsto e che i tassi d'interesse saliranno quando ci sarà una ripresa sicura.

Bernanke, parlando all'Economic Club di New York, ha sottolineato che all'inizio del 2013 "sarà necessario approvare un aumento del tetto del debito per evitare qualunque possibilità di un default catastrofico dei titoli di Stato del Paese". Il presidente della Fed ha infatti ricordato che nell'estate 2011 il braccio di ferro sul tetto del debito ha "innescato incertezza economica e danneggiato gravemente la fiducia", motivo per cui un mancato accordo provocherebbe costi economici e finanziari ancora più alti.



Anche il mercato del lavoro, ha detto, "è migliorato negli ultimi tre anni, ma a passo lento". Il tasso di disoccupazione è calato e la cosa è benvenuta, ha detto ancora Bernanke, "ma c'è ancora strada fa fare prima che il mercato del lavoro torni ad essere in salute".



Il numero uno della Banca centrale ha difeso una volta di più l'operato dell istituto a sostegno dell'economia, in particolare l'acquisto di titoli garantiti da mutui e la cosiddetta "operazione Twist" per allungare la maturazione dei titoli di stato in possesso della Fed, e ha precisato che è presto per valutare il pieno effetto del QE3.



Bernanke ha poi sottolineato che, anche se la Fed si è impegnata a mantenere i tassi bassi fino a metà 2015, questo "non significa che si preveda un'economia debole fino a quella scadenza", anzi la Banca centrale prevede di "mantenere politiche altamente accomodanti per un tempo considerevole dopo che la ripresa economica si sarà rafforzata".