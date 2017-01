foto Afp

17:56

- Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib chiude in perdita dello 0,25% a 15.269 punti. Il Ftse All Share registra un -0,18% a 16.137 punti. Positive invece tutte le altre Piazze europee, spinte dalla fiducia in un accordo dell'Eurogruppo sul versamento degli aiuti alla Grecia. Parigi ingnora il downgrade di Moody's, che ha tolto la tripla A alla Francia, e segna un +0,7%.