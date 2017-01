foto Dal Web 16:31 - "Casa dolce casa". Che in tempi di crisi potrebbe facilmente trasformarsi in "casa croce e delizia". Se infatti acquistare un appartamento rimane uno dei primi sogni degli italiani, il periodo economico spesso non permette di accendere un mutuo adeguato. Ma anche in questi casi il mercato si adegua, cambiando tipologie contrattuali. L’ultima tendenza è il "rent to buy", in altre parole l'affitto con riscatto. - "Casa dolce casa". Che in tempi di crisi potrebbe facilmente trasformarsi in "casa croce e delizia". Se infatti acquistare un appartamento rimane uno dei primi sogni degli italiani, il periodo economico spesso non permette di accendere un mutuo adeguato. Ma anche in questi casi il mercato si adegua, cambiando tipologie contrattuali. L’ultima tendenza è il "rent to buy", in altre parole l'affitto con riscatto.

Secondo uno studio condotto da idealista.it le ricerche di immobili che offrono la possibilità di riscatto è cresciuta del 73 per cento dal novembre dello scorso anno ad oggi. Un fenomeno che ha preso quota quando il problema dell'erogazione è apparso insormontabile. La formula viene applicata principalmente alle case di nuova costruzione, in genere abitazioni di 2-3 locali, in città del nord Italia. Le regioni pilota sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Un esempio? Ecco come funziona: per un appartamento di nuova costruzione, di 80 metri quadrati circa, il 10 per cento del prezzo di vendita pattuito viene anticipato al momento della stipula del contratto rent to buy (in genere corrisponde a 4+4 mensilità); un altro 35 per cento viene dato in 8 anni attraverso "rate" più o meno consistenti e il restante 55 per cento viene saldato al momento del rogito, che può anche essere prorogato. I vantaggi per chi acquista sono molti, primo fra tutti la possibilità di accedere a una sorta di finanziamento, ma senza dovere necessariamente esibire tutte le garanzie che ad oggi chiedono gli istituti bancari. Non sono invece del tutto chiari i rischi legati a questo tipo di contratto, sia per l’acquirente che per il venditore, perché si tratta di un sistema ancora in via di rodaggio.