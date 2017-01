Fiat, a Melfi cassa integrazione per 5mila operai

foto LaPresse Correlati Fiat-Chrysler, Marchionne: "Fusione inevitabile" 15:31 - Tra dicembre e gennaio per oltre 20 giorni la produzione allo stabilimento Fiat di Melfi si fermerà: lo confermano fonti sindacali. Sono 5mila i lavoratori che, attualmente impegnati nella produzione della Punto, andranno in cassa integrazione. Lo stop è previsto il 17 dicembre e poi dal 21 dicembre al 13 gennaio. La decisione è stata presa a causa della debolezza del mercato europeo dell'auto. - Tra dicembre e gennaio per oltre 20 giorni la produzione allo stabilimento Fiat di Melfi si fermerà: lo confermano fonti sindacali. Sono 5mila i lavoratori che, attualmente impegnati nella produzione della Punto, andranno in cassa integrazione. Lo stop è previsto il 17 dicembre e poi dal 21 dicembre al 13 gennaio. La decisione è stata presa a causa della debolezza del mercato europeo dell'auto.

La decisione è stata presa dal Lingotto "per adeguare i flussi produttivi alla riduzione dei volumi conseguente all'andamento del mercato" ed è stata comunicata alla rappresentanza sindacale aziendale.



Per i lavoratori sarà chiesta la cassa integrazione guadagni ordinaria. Nel lungo periodo di stop sono naturalmente contate anche le giornate non lavorative. Nel periodo considerato i giorni effettivi di cassa integrazione si riducono quindi a 15, ha precisato una fonte del gruppo.