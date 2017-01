foto Dal Web Correlati Scarica il software dall'Agenzia delle Entrate

Redditest, istruzioni per l'uso

Redditest, ecco le 100 voci di spesa 13:15 - Da questa mattina il temuto Redditest è online: tutti i contribuenti potranno così verificare la compatibilità fra reddito familiare e spese sostenute. Intanto, proprio da una simulazione dell'Agenzia delle Entrate sull'intera platea delle famiglie, emerge come oltre 4,3 milioni, circa il 20%, risulta non coerente nel confronto tra le spese sostenute nell'anno e i redditi dichiarati.

Befera: "Un milione di famiglie spende e dichiara quasi zero"

Il nuovo strumento è stato presentato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ha aggiunto come, in base a un'analisi condotta dall'Agenzia nell'ambito della messa a punto del nuovo redditometro, un milione di famiglie spende molto, ma non dichiara nulla o quasi.



Befera: "Dati noti solo al contribuente"

Attilio Befera ha sottolineato anche che i dati saranno noti al solo contribuente e non ne rimarrà traccia sul Web. Online si scarica solo il programma sul proprio computer e mentre i dati forniti rimarranno a esclusiva disposizione di chi lo ha compilato. Questo strumento, ha spiegato Befera "è a disposizione dei contribuenti, non viene memorizzato e non potrà essere visto dall'Agenzia delle Entrate. Non è assolutamente necessario - ha sottolineato - che i contribuenti tengano alcuna contabilità".



Semaforo verde o rosso

Una volta compilato, il redditest mostrerà una sorta di semaforo: la luce verde darà un messaggio di coerenza, mentre il semaforo rosso segnalerà l'incoerenza tra reddito familiare dichiarato e spese sostenute.



Come si compila

Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia, il Comune di residenza e vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l'anno. Le voci di spesa sono aggregate in sette macrocategorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero, cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Sul canale Youtube dell'Agenzia, "entrate in video" (www.youtube.com/entrateinvideo) sono disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del Redditest e un cartoon che risponde ai dubbi dei contribuenti sul nuovo software.



Befera: "Nuovo redditometro da gennaio"

Intanto, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, a margine della presentazione del Redditest, ha annunciato che il nuovo redditometro è già pronto e a gennaio sarà utilizzabile. Befera ha spiegato che l'Agenzia "utilizzerà il meccanismo con la massima cautela e solamente in caso di differenze eclatanti tra il tenore di vita del contribuente e la sua dichiarazione dei redditi".