foto Ap/Lapresse

08:28

- L'agenzia di rating Moody's ha tolto la "tripla A" alla Francia, degradandola ad AA1 e mantenendo un outlook negativo. In una nota l'agenzia spiega che la decisione è stata presa per l'incertezza dello scenario finanziario del Paese come risultato del "deterioramento delle prospettive economiche". D'altra parte il mantenimento dell'outlook negativo riflette le sfide strutturali del Paese a fronte di "una sostenuta perdita di competitività".