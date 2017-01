foto Afp

17:50

- Le Borse europee sono convinte che andranno a buon fine i negoziati per evitare il "fiscal cliff" negli Usa e chiudono in gran rialzo. Molto bene Milano, dove il Ftse Mib guadagna il 3,05% a 15.308 punti, mentre il Ftse All Share termina a +2,91%, a quota 16.166. A sostenere i listini sono anche le indiscrezioni sul via libera agli aiuti alla Grecia da parte dell'Eurogruppo di domani. Superstar a Piazza Affari è Stm (+7,9%).