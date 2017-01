foto Ap/Lapresse

09:26

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,92% a 14.992 punti mentre l'All Share ha esordito a +0,62% a 15.807 punti. Tenaris (+2,44%) e' la migliore sul listino principale insieme a Finmeccanica (+1,56%) mentre arretrano Atlantia (-2,15%) e Terna (-1,62%). Spread con Bund e rendimento del decennale in lieve calo. Il differenziale tra decennali italiani e tedeschi si muove in area 353 punti base contro i 356 della chiusura di venerdì.