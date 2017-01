foto LaPresse

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, non crede che l'Italia abbia bisogno al momento né in futuro del fondo Salva stati. Il premier ha ribadito la sua convinzione che "il Paese non starebbe meglio se avessimo chiesto un po' più di tempo" per il rientro nel pareggio di bilancio. "Altri Paesi hanno chiesto una dilazione e abbiamo visto gli effetti su di loro e sull'eurozona per avere introdotto elementi di cedevolezza".