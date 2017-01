Natale, il budget sarà di 551 euro a famiglia

foto Getty 12:31 - Primi conti in tasca agli italiani in vista del weekend: secondo un'analisi di Coldiretti quest'anno gli italiani spenderanno in media 551 euro a famiglia tra regali, cibo e divertimenti. Il dato è in calo del 3,7% . L'inchiesta è sulla base dell'indagine Xmas Survey 2012 di Deloitte: ben il 30% degli italiani acquista i regali prima della fine di novembre, il 40 nei primi 15 giorni di dicembre e il restante 30 a ridosso del Natale - Primi conti in tasca agli italiani in vista del weekend: secondo un'analisi di Coldiretti quest'anno gli italiani spenderanno in media 551 euro a famiglia tra regali, cibo e divertimenti. Il dato è in calo del 3,7% . L'inchiesta è sulla base dell'indagine Xmas Survey 2012 di Deloitte: ben il 30% degli italiani acquista i regali prima della fine di novembre, il 40 nei primi 15 giorni di dicembre e il restante 30 a ridosso del Natale

Se negli Stati Uniti il fine settimana dedicato agli acquisti, cosiddetto black friday, è fissato il 23 novembre, più di un mese prima del Natale, anche in Italia sono in molti ad acquistare i regali di Natale in anticipo per i prezzi più convenienti o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.



Il taglio nella spesa in regali di Natale penalizzerà soprattutto l'abbigliamento per il quale, secondo l'indagine Coldiretti/Swg il 53% degli italiani ha rinunciato o rimandato gli acquisti ma a seguire c'è anche l'acquisto di prodotti tecnologici per il 42% degli italiani.



IL TUO SARA' UN NATALE RISPARMIOSO O "NORMALE"?