foto Ansa

15:53

- "Sulla produttività è stato finalizzato un testo che mandiamo alla firma di tutti. Chi non vuole si assumerà le responsabilità davanti al Paese". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, replica alla leader della Cgil, Susanna Camusso, che aveva criticato le imprese. "Non è vero - ricorda Squinzi - che la trattativa era partita male, c'era un accordo di massima di tutti, poi in quest'ultima fase qualcuno ha cambiato idea".