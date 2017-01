foto LaPresse

- Il ministro Filippo Patroni Griffi annuncia altre eccedenze nella Pubblica Amministrazione: "I numeri definitivi delle persone in carne e ossa che verranno messe in mobilità - ha spiegato - li avremo a dicembre. La cifra di 4028 è destinata ad aumentare perché alcune amministrazioni non hanno ancora conteggiato le eccedenze. E' difficile dire esattamente quanti saranno, a spanne potrei dire altri 2mila ma non è ancora un numero seriamente dato".