foto LaPresse

07:51

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in netto progresso (+2,20%), nel giorno dello scioglimento della Camera Bassa in vista delle elezioni politiche generali anticipate che si terranno in Giappone il 16 dicembre. L'indice Nikkei torna sopra quota 9.000 e si attesta a 9.024,16 punti, vicino ai massimi intraday, con i rialzi legati al calo dello yen e all'acquisto di titoli di società orientate all'export.