foto Getty

22:43

- Chiusura in ribasso per la borsa di New York al termine di una seduta contraddistinta da un clima di volatilità. Al termine degli scambi, l'indice Dow Jones ha lasciato sul terreno 28,49 punti, pari allo 0,23%, a quota 12.542,46. L'indice Nasdaq è sceso di 9,87 punti, pari allo 0,35%, a quota 2.836,94.