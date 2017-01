foto Ap/Lapresse

19:43

- La Federal Reserve userà "tutti gli strumenti a sua disposizione per accelerare la crescita negli Usa e la ripresa del mercato immobiliare, che incontra ancora significativi ostacoli". La promessa arriva dal presidente della Fed, Ben Bernanke, che sottolinea inoltre di essere molto preoccupato "per l'elevato livello del tasso di disoccupazione". Anche oggi le richieste settimanali dei sussidi risultano infatti in crescita, da 361 a 439mila.