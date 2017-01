foto Ap/Lapresse

17:47

- La Borse italiana chiude in calo. A Piazza Affari l'Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,59%, mentre l'Ftse All Share perde lo 0,60%. Sul listino perdite per Saipem e A2A, che cedono oltre il 4%. Autogrill (-3,2%) e Mediaset (-2,7%) scontano l'uscita dal paniere dell'Msci Global europeo e Campari (-4,2%) il mancato ingresso. Per contro, in cima al listino rimbalza Fiat (+1,1%), anche se la migliore è Impregilo (+1,7%).