foto LaPresse 16:56 - La fusione fra la Fiat e la Chrysler nel 2014 "è una mossa inevitabile". La conferma arriva dall'amministratore delegato, Sergio Marchionne, in un'intervista ad Automotive News. Marchionne ha poi ribadito di non voler vendere l'Alfa al gruppo Volkswagen che ha mostrato interesse. "Ci sono cose - ha sottolineato l'a.d. - che semplicemente non sono in vendita. E non è una questione di prezzo".

Il numero uno del Lingotto poi aggiunge: "Avere un'entità non controllata all'interno del mondo Fiat-Chrysler non ha senso. Ma è quello che accade". L'ipotesi fusione quindi procede, "ma non stanotte".



E ancora sull'ipotesi, smentita, di vendita dell'Alfa, l'amministratore delegato aggiunge: "Se andate dal presidente della Volkswagen, Ferdinand Piech, e gli chiedete se vende Audi, vi dirà che non è in vendita. Non vorrà discutere del prezzo. Io dico lo stesso. Ho zero interesse a vendere l'Alfa".



La Fiat che verrà

Nell'intervista, Marchionne dice poi che, senza Chrysler, l'Alfa non è in grado di sviluppare piani: ora l'alleanza con la casa Usa è più matura rispetto a due anni fa e si può procedere. La nuova Giulia "è in pieno sviluppo: verrà costruita in Italia e destinata a vendite globali". La berlina che sostituirà la 159 sarà abbastanza grande da definirsi una "chauffeur driven car" in Cina. In arrivo anche un grande Suv del marchio del Biscione che sarà costruito in Italia. E se arriverà anche un'Alfa a trazione posteriore, sarà sicuramente parente delle architetture Maserati.