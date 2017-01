foto Ap/Lapresse Correlati Draghi: "La crescita resterà debole anche nel 2013" 13:13 - Il consolidamento in Europa deve essere basato sul calo della spesa corrente e non sull'aumento delle tasse. Lo ha detto il governatore della Bce, Mario Draghi, che ha sottolineato come tale processo debba "essere recepito come credibile, irreversibile e strutturale perché abbia effetto sugli spread". - Il consolidamento in Europa deve essere basato sul calo della spesa corrente e non sull'aumento delle tasse. Lo ha detto il governatore della Bce, Mario Draghi, che ha sottolineato come tale processo debba "essere recepito come credibile, irreversibile e strutturale perché abbia effetto sugli spread".

Agli esecutivi europei spetta fare uno sforzo maggiore perché i Paesi del Vecchio Continente ritrovino credibilità, puntando principalmente sui tagli alla spesa pubblica. Prima della crisi, sottolinea ancora il numero uno dell'Eurotower, le politiche economiche messe in campo erano state profondamente sbagliate.



"Tanti errori nel periodo pre-crisi"

Parlando in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico all'università Bocconi, il presidente della Banca centrale europea ha infatti spiegato: "L'anno che sta per terminare verrà ricordato non solo per gli effetti che la crisi del debito sovrano europeo ha avuto sull'euro e per il significativo indebolimento dell'economia europea, ma anche per le risposte date dalla Bce, dai governi nazionali e dalla Ue alla crisi". E ancora: "L'artificiale tranquillità dei mercati antecedente alla crisi aveva permesso in Europa politiche economiche sbagliate, incoraggiando l'inazione in Paesi che avevano, invece, profondamente bisogno di riforme strutturali".



"Con le nostre misure abbiamo guadagnato tempo prezioso, ma non infinito"

Draghi ha poi detto che la risposta della Bce alla crisi "si pone in un rapporto bene definito con il processo di integrazione europea. Con le nostre misure abbiamo mantenuto i canali di trasmissione della politica monetaria, mantenendo la rotta ferma per la stabilità dei prezzi. Si è guadagnato tempo prezioso, ma non infinito". La Bce, infatti, "non si può sostituire all'azione dei governi nazionali né per efficacia delle politiche economiche né in merito alla legittimità democratica. Spetta ai governi dissolvere definitivamente le incertezze che persistono sui mercati e che intimoriscono i cittadini".