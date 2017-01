foto Getty

11:31

- L'eurozona è in recessione. Secondo i dati diffusi da Eurostat, il Pil nel terzo trimestre è stato negativo a -0,1%, dopo il -0,2% del secondo e la crescita zero del primo. La Germania frena più delle attese, con una crescita del Pil dello 0,2%, come la Francia. Spagna in negativo, con -0,3%.