foto Afp Correlati Istat, Pil in ribasso: è ancora recessione ma la caduta rallenta rispetto alle previsioni 11:25 - Nonostante le misure standard e quelle straordinarie adottate dalla Bce, la crescita nell'eurozona resta debole. E' la stessa Banca centrale europea a dirlo nel bollettino mensile d novembre, sottolineando che anche "per l'anno prossimo ci si attende una crescita debole". Per scongiurare "scenari estremi", la Bce si dice "pronta a partire col piano di acquisti illimitati di titoli di Stato". Dall'Eurostat i dati confermano la recessione.

PEGGIORA IL PIL DELL'EUROZONA 2012-2014

Le stime di crescita nell'eurozona per il 2012, 2013 e 2014 vengono riviste in peggio dagli economisti delle istituzioni private. Lo scrive la Bce nel Bollettino di novembre, presentando i risultati della Survey of Professional Forecasters. Il Pil 2012 è stimato a -0,5% (da -0,3%),nel 2013 a +0,3% (da +0,6%), nel 2014 a +1,3% (da +1,4%).



PIL, EUROSTAT: FRENA ANCHE LA GERMANIA

E' recessione. Il pil dell'eurozona nel terzo trimestre, riferisce Eurostat, è stato negativo a -0,1%, dopo il -0,2% del secondo e la crescita zero del primo. Anche l'Italia in recessione con -0,2%, mentre la Germania frena piu' delle attese, con una crescita del pil dello 0,2%, come la Francia. Spagna in negativo, con -0,3%.



MERCATI LAVORO SI INDEBOLISCONO

"I mercati del lavoro nell'area dell'euro hanno continuato a indebolirsi e i dati delle indagini segnalano ulteriori sviluppi negativi nella seconda metà dell'anno". A rivelarlo è la Bce nel bollettino di novembre osservando che il tasso di disoccupazione "ha continuato ad aumentare e in settembre si è attestato all'11,6%, con un incremento di 1,3 punti percentuali rispetto a un anno prima". Gli indicatori delle indagini "segnalano ulteriori perdite di posti di lavoro sia nell'industria sia nei servizi durante il terzo trimestre e all'inizio del quarto trimestre del 2012". Tra il primo e il secondo trimestre dell'anno, osserva l'Istituto di Francoforte, "il numero di occupati è rimasto stabile, dopo tre trimestri di crescita negativa. Le ore lavorate sono invece diminuite ulteriormente dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. A livello settoriale, si è registrato un calo congiunturale degli occupati nell'industria, specie nel settore delle costruzioni, mentre nei servizi l'occupazione è stata più stabile".



BCE PRONTA AD INTERVENIRE CON SCUDO ANTI SPREAD

Il Consiglio direttivo della Bce "resta fermamente impegnato a preservare l'unicità della propria politica monetaria e ad assicurare l'adeguata trasmissione del relativo orientamento all'economia reale di tutta l'area" e si dice pronto, nel caso, ad intervenire con il cosiddetto scudo anti spread. A ribadirlo, nel bollettino di novembre, e' la Bce. Il Consiglio direttivo, si legge, "è pronto a condurre le Odm, che contribuiranno a scongiurare scenari estremi, limitando quindi nettamente i timori circa il concretizzarsi di forze nefaste".



INTERVENTI DI RISANAMENTO STANNO PRODUCENDO EFFETTI POSITIVI

"Ci sono chiare evidenze che gli interventi di risanamento dei paesi dell'area dell'euro stanno producendo effetti positivi". Ad affermarlo è a Bce nel bollettino di novembre che sottolinea come sia fondamentale "continuare ad impegnarsi per ripristinare posizioni di bilancio solide, in linea con gli impegni assunti nell'ambito del Patto di stabilità e di crescita e con le raccomandazioni formulate nel quadro del Semestre europeo del 2012". La piena aderenza al quadro rafforzato per le finanze pubbliche e la governance nell'Ue, compresa la rapida attuazione del patto di bilancio, sottolinea l'Istituto di Francoforte, "invierà un segnale forte ai mercati e rafforzerà la fiducia nella solidità dei conti pubblici".



ULTERIORI MISURE PER ACCRESCERE FLESSIBILITA' E MOBILITA' MERCATO LAVORO

"Progressi evidenti sono stati compiuti nella correzione del costo del lavoro per unità di prodotto e degli squilibri delle partite correnti. Tuttavia occorrono ulteriori misure per accrescere la flessibilità e la mobilità nel mercato del lavoro in tutta l'area". A sostenerlo è l'Eurotower nel bollettino mensile di novembre sottolineando inoltre che "tali misure strutturali servirebbero a integrare e favorire il riequilibrio delle finanze pubbliche e la sostenibilità del debito".



PEGGIORA DISOCCUPAZIONE PER IL 2012, 2013 E 2014

Le stime sulla disoccupazione nell'eurozona per il 2012, 2013 e 2014 sono riviste al rialzo dagli economisti delle istituzioni private. Lo scrive la Bce nel Bollettino mensile, presentando i risultati della Survey of Professional Forecasters. Nel 2012 il tasso di disoccupazione sara' all'11,3%, nel 2013 all'11,6% e nel 2014 all'11,2%, in rialzo rispettivamente di 0,1, 0,2 e 0,4 punti percentuali.