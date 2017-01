Istat, Pil in ribasso: è ancora recessione ma la caduta rallenta rispetto alle previsioni

foto Getty 10:33 - Nuovo calo congiunturale (il quinto consecutivo) del Pil nel terzo trimestre 2012. Secondo i dati dell'Istat è ancora recessione ma il calo (-0,2%) di luglio-settembre è inferiore a quello dei trimestri precedenti dell'anno (-0,8% nel primo e 0,7% nel secondo). E' stato anche rivisto al rialzo il dato del secondo trimestre. Il calo su base annua è del 2,4%. - Nuovo calo congiunturale (il quinto consecutivo) del Pil nel terzo trimestre 2012. Secondo i dati dell'Istat è ancora recessione ma il calo (-0,2%) di luglio-settembre è inferiore a quello dei trimestri precedenti dell'anno (-0,8% nel primo e 0,7% nel secondo). E' stato anche rivisto al rialzo il dato del secondo trimestre. Il calo su base annua è del 2,4%.

Nello specifico, nel terzo trimestre del 2012 il calo congiunturale del prodotto interno lordo è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nei comparti dell'agricoltura e dei servizi e di un "leggero aumento in quello dell'industria".



La situazione nel resto del mondo

Nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,5% negli Stati Uniti e dell'1,0% nel Regno Unito, mentre è diminuito dello 0,9% in Giappone. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% in Giappone. Nel Regno Unito il Pil ha segnato una variazione tendenziale nulla.