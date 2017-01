foto Ap/Lapresse

09:15

- Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,68% mentre il Ftse It All-Share un calo dello 0,63%. Un'apertura in linea con quella delle altre piazze europee: il Ftse 100 a Londra segna un -0,43%, il Cac 40 di Parigi lascia sul terreno lo 0,46% e il Dax 30 di Francoforte cede lo 0,48%. In flessione anche l'Ibex di Madrid che registra -0,72%.