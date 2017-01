Borsa, Wall Street chiude in calo

foto Ap/Lapresse

22:18

- Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York, dove il Dow Jones perde l'1,45% a 12.571,49 punti e il Nasdaq cede l'1,29% a 2.846,81 punti. Male anche lo S&P 500 che lascia sul terreno l'1,38% a 1.355,51 punti.