17:44

- Chiusura in ribasso per le principali borse europee che trascinano in calo anche Wall Street. Milano va giù dello 0,52%, a 15252,93 punti. Male anche Londra -1,11%. Francoforte perde lo 0,94% e Parigi lo 0,89%. Madrid arretra dello 0,27%. Anche Atene vira in negativo e lascia sul terreno lo 0,46%. L'andamento, secondo gli analisti, riflette le paure degli investitori sul fiscal cliff Usa.