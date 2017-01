foto Olycom 16:25 - L'agenzia internazionale Fitch annuncia "con effetto immediato" il black-out informativo sull'Italia. La decisione, spiega Fitch in un comunicato, fa seguito alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla procura di Trani contro due suoi dirigenti per gravi manipolazioni del mercato. Una mossa che Fitch definisce, senza mezzi termini, "senza precedenti e priva di ogni fondamento". - L'agenzia internazionale Fitch annuncia "con effetto immediato" il black-out informativo sull'Italia. La decisione, spiega Fitch in un comunicato, fa seguito alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla procura di Trani contro due suoi dirigenti per gravi manipolazioni del mercato. Una mossa che Fitch definisce, senza mezzi termini, "senza precedenti e priva di ogni fondamento".

L'agenzia di rating, spesso non molto clemente con la situazione finanziaria del Paese, minaccia: "Senza assicurazioni adeguate che questo tipo di incidenti non si ripeteranno, potremmo rivedere il futuro delle nostre operazioni in Italia". Parole che fanno ventilare una possibile chiusura della sede di Milano.



Di fatto vengono sospese "tutte le teleconferenze, conferenze e eventi simili in Italia, così come i colloqui con investitori o giornalisti". Fitch, al centro delle indagini con Standard & Poor's, ribadisce quanto già affermato in una nota di lunedì scorso, in cui si nega qualsiasi addebito e si conferma il rispetto delle leggi italiane.



Grilli: "Agenzie si limitino al privato"

Le agenzie di rating "hanno una funzione giusta finché rimangono nella sfera privata". Lo ha detto il ministro dell'Economia Vittorio Grilli nel corso di un'audizione in Senato sul sistema di vigilanza bancaria. "Nel privato le agenzie di rating possono dare tutti i consigli che vogliono a chi paga per averli ma il sistema di supervisione pubblica deve essere immune e indipendente dalle agenzie", ha sottolineato Grilli parlando della vigilanza bancaria e aggiungendo che questo distacco però non si può "fare all'improvviso altrimenti "il sistema collassa".



"Negli anni abbiamo inserito nel nostro sistema di sorveglianza pubblica le agenzie di rating. Occorre invece rendere immune o indipendente il sistema dalle agenzie di rating" nella sorveglianza delle banche, ha aggiunto poi il ministro dell'Economia.