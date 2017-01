foto Reuters

09:57

- Inizio con incidenti in Spagna per lo sciopero generale: 32 arresti e 12 feriti, tra cui 4 agenti, la maggior parte a Madrid. I sindacati parlano di seguito "massiccio" mentre per il governo le adesioni sono state a macchia di leopardo. La protesta, convocata dai sindacati e dalle organizzazioni sociali contro le politiche di austerity del governo, è il secondo sciopero generale che affronta l'esecutivo di Mariano Rajoy.