foto Ap/Lapresse

09:38

- Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,22% attestandosi a 15.301 punti. Scivola Mps (-2,74%) dopo i conti, bene invece Enel (+0,58%). Un'apertura in linea con quella delle altre piazze europee: a Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,2%, a Francoforte il Dax perde lo 0,2% e a Parigi il Cac 40 cede lo 0,3%. Madrid scende dello 0,1%.