foto Ufficio stampa 07:47 - Toyota annuncia il richiamo di 2,7 milioni di veicoli nel mondo per i problemi riscontrati al piantone dello sterzo e/o alla pompa idraulica in alcuni modelli ad alimentazione ibrida, di cui 1,5 milioni sul mercato domestico che ne fanno la più grande operazione del suo genere mai fatta in Giappone. Il colosso di Nagoya ha precisato che non sono stati rilevati incidenti a causa dei difetti. - Toyota annuncia il richiamo di 2,7 milioni di veicoli nel mondo per i problemi riscontrati al piantone dello sterzo e/o alla pompa idraulica in alcuni modelli ad alimentazione ibrida, di cui 1,5 milioni sul mercato domestico che ne fanno la più grande operazione del suo genere mai fatta in Giappone. Il colosso di Nagoya ha precisato che non sono stati rilevati incidenti a causa dei difetti.

Per il primo produttore mondiale d'automobile giapponese questo è l'ennesimo brutto colpo d'immagine.



L'annuncio segue quello dello scorso mese in cui la casa automobilistica richiamò, sempre per problemi tecnici, 7,43 milioni di auto in tutto il mondo.