foto Ansa

23:50

- "Non è possibile tagliare il deficit senza un modesto aumento delle aliquote fiscali". Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Timothy Geithner. L'amministrazione Obama sta lavorando per raggiungere un compromesso con i repubblicani sulla riduzione del deficit, in modo da evitare il cosiddetto "fiscal cliff", l'aumento dei tagli alla spesa e delle tasse in modo automatico da gennaio.