22:21 - Wall Street termina la seduta in calo. Il Dow Jones perde lo 0,46% e chiude a quota 12756,18; il Nasdaq cede lo 0,70% a 2883,89 punti. Sui listini pesano i timori per il rischio che il Congresso, diviso, non riesca a trovare un accordo per scongiurare il "fiscal cliff", i circa 600 miliardi tra tagli e aumento di tasse che entrerà in vigore automaticamente a gennaio.