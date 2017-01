Legge di Stabilità: depositato emendamento da 6,5 miliardi

- Arrivano fondi per escludere dall'Irap i mini imprenditori, senza dipendenti e che impiegano, anche in affitto, beni per un valore basso che sarà determinato da un successivo decreto dell'Economia. Lo prevede l'emendamento appena depositato dai relatori alla legge di stabilità. Le risorse sono 248 milioni di euro nel 2014 e 292 dal 2015.

Novità per le assunzioni

Le deduzioni forfettarie per le assunzioni a tempo indeterminato sale a 7.500 euro che per le donne e i giovani sotto i 35 anni arriva a 13.500 euro. Lo prevede l'emendamento fiscale al ddl stabilita', presentato dai relatori in commissione Bilancio della Camera. Nella normativa attuale gli sconti sono rispettivamente pari a 4.600 euro e 10.600 euro. Al sud gli sconti salgono a 15.000 euro, che per i giovani sotto i 35 anni arriva fino a 21.000 euro (attualmente gli sconti sono pari a 9.200 euro e 10.600 euro). Le deduzioni ai fini Irap potra' arrivare fino a 8.000 euro per le basi imponibili fino a 180.759 euro, che andra' a diminuire con l'aumentare della base imponibile.

Un emendamento da 6,5 milardi

L'emendamento fiscale depositato in commissione bilancio vale 6,5 miliardi. Lo spiegano i relatori, Pier Paolo Baretta e Renato Brunetta subito dopo averlo firmato. Piu' in dettaglio gli interventi per famiglie (detrazioni) e aziende (a valere sull'Irap e sul fondo produttivita' rimpinguato di 800 milioni) valgono 1 miliardo nel 2013 (per le famiglie), quasi 3 nel 2014 e 2,5 nel 2015. Si conferma chiaramente la cancellazione dell'intervento sulle aliquote Irpef e dell'aumento dell'aliquota intermedia dell'Iva.