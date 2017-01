Mediaset: un piano di efficienza da 450 milioni

foto Ap/Lapresse 19:15 - Per la prima volta nella sua storia, Mediaset chiude un trimestre con il bilancio in rosso. La perdita del gruppo di Cologno nei primi nove mesi del 2012 è pari a 45,9 milioni, un passivo provocato dal -88,4 milioni dei tre mesi estivi. Un dato, tuttavia, che va letto in un'ottica differente da quello delle nude cifre e contestualizzato nel quadro dell'economia italiana, della crisi del Paese e del suo mercato pubblicitario, che anche in direzione della televisione ha subìto e sta subendo cali inauditi. - Per la prima volta nella sua storia, Mediaset chiude un trimestre con il bilancio in rosso. La perdita del gruppo di Cologno nei primi nove mesi del 2012 è pari a 45,9 milioni, un passivo provocato dal -88,4 milioni dei tre mesi estivi. Un dato, tuttavia, che va letto in un'ottica differente da quello delle nude cifre e contestualizzato nel quadro dell'economia italiana, della crisi del Paese e del suo mercato pubblicitario, che anche in direzione della televisione ha subìto e sta subendo cali inauditi.

Nel campo dei network privati, La7 ha visto scendere le sue entrate del 14% e Sky addirittura del 23,7%. La cifra complessiva degli investimenti delle aziende per gli spazi nei media è calata di qualcosa come un miliardo e mezzo negli ultimi due anni: dai 9 miliardi del 2010 ai 7,5 stimati a fine 2012. Una crisi senza precedenti, a cui Mediaset risponde nell'unico modo possibile, vale a dire riducendo i costi pur non rinunciando alla qualità e alla varietà della sua offerta e agli investimenti. Il CdA di Cologno ha già messo in atto un piano triennale che porterà alla riduzione dei costi del gruppo per 450 milioni, 250 dei quali già praticamente effettuati e a regime a fine 2012, con due esercizi di anticipo rispetto al previsto. Una via praticata principalmente razionalizzando e riorganizzando le strutture, introducendo innovazioni pur in un contesto oggettivamente competitivo e in continua evoluzione.



C'è fiducia, insomma, a dispetto di numeri che per la prima volta nella lunga storia di Mediaset non sono accompagnati dal segno più. Cologno Monzese si dice convinta di cogliere le opportunità che, fatalmente, le crisi portano con loro: e uscirne più moderna, solida ed efficiente.