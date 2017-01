foto Ap/Lapresse 18:17 - Il gruppo Mediaset ha chiuso i primi 9 mesi del 2012 con una perdita di 45,4 milioni di euro, contro l'utile di 164,3 milioni nello stesso periodo del 2011. Per l'intero anno - afferma una nota - in assenza di significativi miglioramenti del mercato pubblicitario si stima un risultato netto consolidato in linea con quello dei 9 mesi. - Il gruppo Mediaset ha chiuso i primi 9 mesi del 2012 con una perdita di 45,4 milioni di euro, contro l'utile di 164,3 milioni nello stesso periodo del 2011. Per l'intero anno - afferma una nota - in assenza di significativi miglioramenti del mercato pubblicitario si stima un risultato netto consolidato in linea con quello dei 9 mesi.

Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi del gruppo Mediaset sono scesi da 3,04 a 2,655 miliardi di euro (-12,6%), il margine operativo lordo è in calo del 25,3%, il risultato operativo passa da 368 a 48 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto è di 1,639 miliardi, in calo dagli 1,775 miliardi di dicembre 2011.



In particolare in Italia i ricavi scendono da 2,3 a 2 miliardi di euro e la raccolta pubblicitaria di Publitalia '80 e Digitalia 08 scende del 14,9% a 1,655 miliardi; i ricavi Mediaset Premium sono pari a 382, milioni, in linea con il 2011. Il risultato netto è negativo per 62 milioni di euro (+121 in precedenza).



In Spagna i ricavi scendono da 731 a 629 milioni, l'utile netto è di 40,7 milioni, contro 102,3 nel 2011. Per il 2012 gli indicatori del quarto trimestre non segnalano inversioni di tendenza nella raccolta pubblicitaria.



Il gruppo agirà sul lato della spesa che diminuirà di 450 milioni di euro all'anno nel giro di tre anni; già nel 2012 è stato ottenuto un risparmio di 250 milioni.