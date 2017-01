foto Dal Web

17:53

- Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,4% a 15.333 punti. Positivo anche il Ftse All Share che registra un +1,20% a 16.211 punti, mentre il Ftse Italia Star cede lo 0,10% a 10.427 punti. Bene il comparto bancario: i conti del terzo trimestre hanno incoraggiato gli ordini in acquisto su Unicredit (+4,3%), Intesa Sanpaolo (+5,19%) e Bpm (+4,57%).