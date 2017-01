foto Twitter Correlati Bankitalia: il debito pubblico tocca un nuovo record 14:33 - Nelle amministrazioni centrali le "eccedenze assolute di personale non dirigente sono pari a 4.028 unità". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, ai sindacati. I dirigenti di prima fascia in esubero sarebbero invece 48, quelli di seconda fascia 439. La riduzione di spesa totale con il taglio di personale non dirigente ammonterebbe, secondo i sindacati, a 342 milioni. - Nelle amministrazioni centrali le "eccedenze assolute di personale non dirigente sono pari a 4.028 unità". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, ai sindacati. I dirigenti di prima fascia in esubero sarebbero invece 48, quelli di seconda fascia 439. La riduzione di spesa totale con il taglio di personale non dirigente ammonterebbe, secondo i sindacati, a 342 milioni.

I conti sono stati fatti considerando le piante organiche di 50 amministrazioni centrali. Tra gli oltre 4mila impiegati che risultano in esubero, 3.236 sono nei ministeri. E si attende un ulteriore provvedimento a breve per l'Inps, il ministero della Giustistiza e gli Enti Parco, mentre rimangono esclusi dai tagli i ministeri degli Esteri e dell'Interno.



La scure colpirà anche gli enti pubblici non economici (oltre a Inps ed Enti Parco, la Croce rossa, l'Ice (istituto commercio estero), la Pcm (presidenza del Consiglio dei ministri) e le Forze armate, dove si prevedono 666 esuberi, mentre gli esuberi saranno 126 negli enti pubblici di ricerca.