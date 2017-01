foto LaPresse Correlati Inflazione, ci si mette pure Apple 11:06 - Nuovo record del debito pubblico a settembre. I dati resi noti dalla Banca d'Italia testimoniano un aumento di 19,5 miliardi rispetto ad agosto, raggiungendo così un nuovo massimo storico pari a 1.995,1 miliardi. Crescono però anche le entrate tributarie che, secondo via Nazionale, nei primi nove mesi del 2012 sono state pari a 280 miliardi, in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2011. - Nuovo record del debito pubblico a settembre. I dati resi noti dalla Banca d'Italia testimoniano un aumento di 19,5 miliardi rispetto ad agosto, raggiungendo così un nuovo massimo storico pari a 1.995,1 miliardi. Crescono però anche le entrate tributarie che, secondo via Nazionale, nei primi nove mesi del 2012 sono state pari a 280 miliardi, in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2011.

Soltanto a settembre le entrate sono state di 22,6 miliardi, sostanzialmente invariate rispetto a un anno fa.



Debito su per l'aumento di fabbisogno e "liquidi" del Tesoro

L'incremento del debito pubblico riflette, oltre al fabbisogno del mese (11,6 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, detenute presso la Banca d'Italia e in impieghi della liquidità (8,6 miliardi). Nei primi nove mesi dell'anno l'incremento del debito (88,4 miliardi) riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (61,9 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (21,7 miliardi) e l'emissione di titoli sotto la pari (5,2 miliardi).



Nei primi nove mesi di quest'anno il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche risulta superiore di 0,9 miliardi a quello registrato nello stesso periodo del 2011 (61 miliardi). Escludendo le erogazioni in favore della Grecia (5 miliardi nel 2011), la quota di competenza dell'Italia dei prestiti erogati dall'European Financial Stability Facility (2,2 miliardi nel 2011 e 17,1 nel 2012) e le misure relative alla Tesoreria unica (che hanno comportato nel 2012 il riversamento nella Tesoreria centrale di 9 miliardi da parte degli enti decentrati), il fabbisogno del 2012 sarebbe in linea con quello del 2011.



E l'inflazione si ferma

Mentre l'inflazione in ottobre resta ferma al 2,6%, rallenta il rincaro del carrello della spesa, che passa dal 4,7% di settembre al 4% del mese successivo. Nel mese scorso il rincaro annuo del "carrello", che comprende i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dai cibo ai carburanti), è del 4%, sopra l'inflazione (2,6%) ma comunque in forte rallentamento secondo l'Istat.



Proprio il calo dei prezzi dei carburanti mantiene stabile l'indice che misura l'andamento dei prezzi.L'inflazione di fondo, al netto di beni energetici e alimentari freschi, scende all'1,5% (da 1,9%); al netto dei soli energetici rallenta all'1,7% (da 2%). Il differenziale inflazionistico tra beni e servizi si riduce di cinque decimi di punto percentuale rispetto a settembre.



Anche i beni energetici non regolamentati hanno contribuito al rallentamento dell'inflazione a ottobre: il calo dei prezzi risulta pari all'1,2% sul mese, mentre sull'anno l'aumento rimane notevole (+15%). I prezzi dei beni regolamentati continuano a salire con +1,2% su mese e +11,6% su anno. La benzina scende del 2,4% sul mese (frena la crescita a +16,3% su anno), il gasolio dell'1,5% (+17,9% su anno), il gasolio per riscaldamento -0,3% su mese (+9,3% su anno); nel settore regolamentato l'energia elettrica sale dell'1,4% su mese e il gas naturale dell'1,1%.