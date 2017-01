foto Ap/Lapresse

- Piazza Affari apre in calo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,49% a 15.047 punti, mentre il Ftse All Share perde lo -0,43%. In ribasso anche gli altri principali listini europei, in linea con l'andamento di Wall Street e delle Piazze asiatiche: pesano soprattutto le incertezze legate alla crisi greca e al "fiscal cliff" Usa. Francoforte segna -0,68%, Parigi -0,58%, Londra arretra dello 0,47% e Madrid dello 0,54%.