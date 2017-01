foto LaPresse

08:37

- Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. Pesano le incertezze sul "fiscal cliff" Usa e il rafforzamento dello yen, che mette in difficoltà gli esportatori. L'indice Nikkei cede lo 0,18% a 8.661,05 punti, il Topix sull'intero listino chiude invariato a 722,56 punti.