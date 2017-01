foto Afp

18:40

- La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento dei relatori al ddl Stabilità che definisce le destinazioni del cosiddetto Fondo Chigi da 900 milioni. Risultano così stanziati, per il 2013, 365 milioni per una serie di interventi urgenti, 300 milioni per le politiche sociali, 200 al fondo per i non autosufficienti (in cui rientrano anche i fondi per i malati di Sla) e 30 milioni per la ricostruzione de L'Aquila.