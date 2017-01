foto LaPresse

17:45

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,39% a 15.121,7 punti e il Ftse All Share che cede lo 0,42% a 16.018,55 punti. A rendere prudenti gli investitori l'attesa del via libera dell'Eurogruppo alla nuova tranche di aiuti alla Grecia. Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli altri principali listini europei che chiudono deboli.